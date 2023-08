Den Haag kondigt volledig messenverbod aan om 'geweldsgolf' te beëindigen

Binnenkort is het in Den Haag verboden om een mes bij je te hebben. De gemeenteraad hoopt daarmee een einde te maken aan de "geweldsgolf" in de stad.

Het messenverbod moet worden opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Haagse partijen zijn bezorgd over de vele steek- en schietincidenten in de stad, schrijft Omroep West.

Zo raakte maandag een 27-jarige vrouw uit Nootdorp gewond bij een steekpartij aan de Singel. Diezelfde dag overleed een man aan zijn verwondingen na een schietincident op de Orlandostraat.

Een motie voor het messenverbod is door de gemeenteraad aangenomen. Straks is het verboden om zonder duidelijk en legitiem doel op de weg of in openbare gebouwen een mes bij je te hebben. Dat mag wel als de messen goed zijn ingepakt, zodat je ze niet direct kunt gebruiken.