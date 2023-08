Grote kans dat je morgen een blauwe supermaan kan spotten

In de nacht van woensdag op donderdag verschijnt er een bijzonder fenomeen aan de hemel: een blauwe supermaan. Grote kans dat je die kunt bewonderen, al is de maan niet echt blauw.

Hebben we twee volle manen in één maand tijd? Dan noemen we dat een blauwe maan. Aangezien we morgen de tweede volle maan van de maand hebben en het ook nog eens een supermaan is, spreken we van een blauwe supermaan.