OM eist 12 jaar cel tegen Pakistaan die 21.000 euro bood voor moord op Wilders

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twaalf jaar celstraf geëist tegen de 37-jarige Pakistaanse oud-cricketspeler Khalid Latif, die de moord op Geert Wilders wilde uitlokken. Latif loofde daarvoor een bedrag van zo'n 21.000 euro uit.

De verdachte zou de moord in 2018 hebben willen uitlokken via een filmpje op het internet. Latif moest zich dinsdag verantwoorden in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, maar kwam niet opdagen. Ook een advocaat was afwezig.

Het OM klaagt Latif aan voor poging tot uitlokking van moord, opruiing en bedreiging. Het is voor het eerst dat het OM iemand in het buitenland vervolgt voor het bedreigen van een Nederlandse politicus.

Het is niet bekend of Latif de video zelf online heeft gezet of dat iemand anders dat heeft gedaan. Maar het is "wel duidelijk dat hij de bedoeling had deze boodschap de wereld in te sturen", zei het OM. "Hij zit recht voor de opnameapparatuur, spreekt rustig en recht in de camera."

Moord zou aanslag betekenen op hele Nederlandse rechtsstaat

Het OM benadrukte dat mensen bereid zijn daadwerkelijk over te gaan tot actie. In augustus 2018 reisde een Pakistaan naar Den Haag met het plan de PVV-fractievoorzitter uit de weg te ruimen.

Er is geen aanwijzing dat deze persoon zich had laten inspireren door de oproep van Latif, maar de video werd in die tijd wel veel gedeeld en verspreid. Volgens het OM zou de actie niet alleen een aanslag op Wilders hebben betekend, maar op de hele Nederlandse rechtsstaat.

Latif is in Pakistan een bekend persoon. Daardoor herkende de Nederlandse politie hem op de beelden. Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Pakistan. Bij een veroordeling levert het land Latif dus niet uit aan Nederland.

Wilders riep mensen in mei 2018 op spotprenten van de profeet Mohammed in te sturen. Om die reden ontving hij vanuit het buitenland, met name vanuit Pakistan, veel haatreacties en bedreigingen. Die bedreigingen krijgt hij nu nog steeds.