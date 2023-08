Carnavalsprovincies en kabinet bakkeleien verder over eindtoets

Carnavalsprovincies en het demissionaire kabinet blijven kibbelen over het moment van de doorstroomtoets. De nieuwe onderwijsminister Mariëlle Paul zegt dat er alle ruimte is om de eindtoets in de week voor carnaval af te nemen. Maar de provincies zijn ook daar niet blij mee.

Paul ziet geen reden om de doorstroomtoets voor groep 8 dit schooljaar te verplaatsen, zegt ze tegen de regionale omroep 1Limburg. Daarmee herhaalt ze de boodschap van haar voorganger Dennis Wiersma.

Basisscholen gebruiken de eindtoets als hulpmiddel om het schooladvies voor hun leerlingen vast te stellen. Ze moeten de toets ergens in de eerste twee volle weken van februari afnemen. De scholen mogen het precieze moment zelf bepalen.

"Er is op dit moment, als je kijkt naar 2024, alle ruimte om dat te doen in de week voor carnaval", zegt Paul. "En die week is ook gewoon een schoolweek waarin les moet plaatsvinden en waarin we niet met zijn allen buiten aan het spelen zijn."

Provincies wijzen op gebrek aan kennis van carnaval

Maar de carnavalsprovincies zijn daar niet blij mee. De Limburgse gemeenten deden begin vorige maand een dringend verzoek om de eindtoets te verplaatsen. Scholen en carnavalsverenigingen vroegen daar eerder ook al om.

Wiersma antwoordde destijds op een soortgelijke manier als Paul. Limburgse gemeenten vonden zijn reactie getuigen van "vrij weinig kennis van de betekenis van carnaval en hoe het wordt georganiseerd". In de dagen voor de start van carnaval worden namelijk ook al veel activiteiten georganiseerd.

Ook de Limburgse carnavalskoepels SLV en BCL en de Brabantse Carnavals Federatie reageren teleurgesteld. BCL had meer flexibiliteit verwacht. "Wat in Den Haag besloten wordt, daar moet je het maar mee doen", zei hij. "Als iemand beslist die niks weet van carnaval, dan krijg je dit."