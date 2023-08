Meisje overleden bij eenzijdig ongeluk, vier andere minderjarigen gewond

Een meisje is in de nacht van maandag op dinsdag overleden bij een eenzijdig ongeluk in het Drentse Ekehaar. Daarbij zijn ook vier andere minderjarigen gewond geraakt.

Rond 2.15 uur botste een auto met vijf minderjarige inzittenden tegen een boom aan de Hemmenweg. Het slachtoffer, een meisje uit Assen, overleed ter plekke.

Politie, brandweer, ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeval. De drie gewonden uit Assen en één uit Rolde zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een onbekend aantal slachtoffers is zwaargewond geraakt. Een jongen raakte bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd.