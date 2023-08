Wegafsluitingen en files in beide richtingen A4 door meerdere ongelukken

Automobilisten op de snelweg A4 hebben dinsdagochtend te maken met wegafsluitingen en omleidingen in beide richtingen door verschillende ongelukken.

De vertraging bij Nieuw-Vennep is opgelopen tot meer dan een uur. De politie is bezig met een onderzoek naar de ongelukken. De ANWB verwacht dat de weg rond 11.30 uur weer helemaal vrij is. Voorlopig worden automobilisten vanuit Den Haag geadviseerd om te rijden via de A44.