Man doodgeschoten in portiek in Hoogvliet bij Rotterdam, dader gevlucht

Bij een schietincident in Hoogvliet bij Rotterdam is in de nacht van maandag op dinsdag een man om het leven gekomen. De politie is nog op zoek naar de dader.

Rond 3.00 uur werd het slachtoffer neergeschoten in een portiek van een wooncomplex aan de Bovensim in Hoogvliet.

De man raakte zwaargewond en werd ter plaatse gereanimeerd. Hulp mocht niet meer baten. Er is niets over de identiteit van de man bekendgemaakt.