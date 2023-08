Man overleden na schietpartij in Den Haag, dader voortvluchtig

Een man is maandagavond gewond geraakt bij een schietpartij in Den Haag. Het slachtoffer overleed even later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. De schutter is voortvluchtig.

Het slachtoffer werd op straat behandeld en daarna met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen. Over zijn identiteit is verder niets bekendgemaakt.

De politie kreeg maandag rond 21.20 uur een melding van een schietincident op de kruising tussen de Orlandostraat en de Laan van Wateringse Veld. De politie rukte in groten getale uit. Ook een politiehelikopter werd ingezet om de schutter te zoeken.

Vlak na de schietpartij trof de politie een uitgebrande auto aan op de Van der Kooijweg in Rijswijk. Het is nog niet duidelijk of deze verband houdt met het schietincident.