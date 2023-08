Vijf vragen over de hoornaar: Je hoeft je geen zorgen te maken, maar let wel op

Drie wandelaars in het Belgische Lier moesten zondag naar het ziekenhuis na een aanval van hoornaars. Het ging om de Europese in plaats van de Aziatische wespensoort. Wat zijn de verschillen? En hoe gevaarlijk zijn ze? Vijf vragen over de hoornaar.

Hoe gevaarlijk zijn hoornaars voor mensen?

"Dat ligt eraan hoe je het bedoelt", zegt hoornaarexpert Theo Zeegers. "Deze wandelaars zijn overvallen door agressieve hoornaars." Maar hoornaars vallen niet zomaar aan.

"De enige reden is dat iets of iemand daarvoor in het nest heeft lopen klooien." Zeegers acht de kans groot dat het een hond is geweest. De wandelaars kwamen waarschijnlijk een minuut later langs en kregen "de volle laag".

Belgische media hadden het eerst over een aanval van de Aziatische hoornaar, maar later bleek het om de Europese te gaan. Dat verbaast Zeegers niets. "Mensen worden namelijk bijna nooit door de Aziatische hoornaar gestoken."

Dat komt doordat Aziatische hoornaars hun nesten hoog in boomtakken maken. Daardoor worden ze bijna nooit verstoord. Nesten van Europese hoornaars zitten daarentegen vaak aan de voet van holle bomen. Daar kunnen honden en mensen makkelijk in wroeten. "Als je niks doet met een hoornaarnest, is er helemaal niks aan de hand."

Wat is het verschil tussen de Aziatische en Europese hoornaar?

De Aziatische hoornaar is kleiner dan de Europese hoornaar. Deze wespensoort heeft een zwart borststuk en de zwarte poten hebben knalgele uiteinden. De Europese hoornaar heeft een iets roder borststuk.

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot. Dat betekent dat de Europese Unie de verspreiding ervan zoveel mogelijk wil voorkomen. Om dat voor elkaar te krijgen is het volgens voorzitter Wilfred Reinhold van Waarneming.nl belangrijk om de nesten snel op te sporen en te vernietigen.

"Daarbij spelen burgers een essentiële rol", zei hij eerder tegen NU.nl. "Want zonder waarnemingen kunnen de provincies, die voor de aanpak verantwoordelijk zijn, niet in actie komen."

Mensen die een (nest van een) Aziatische hoornaar vinden, kunnen dit melden op Waarneming.nl.

Wanneer zie je de meeste hoornaars?

"In augustus en september zijn de volken het grootst", zegt Zeegers. Dan is de kans dat je er één tegenkomt dus het grootst.

Als je in april tot en met juni een hoornaar tegenkomt, is het volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) mogelijk een koningin.

Als het om een Aziatische hoornaar gaat, raadt de NVWA aan om haar te doden. Dat kan door haar te vangen en vervolgens in de vriezer te leggen.

Hoe vervelend is de steek van een hoornaar?

Een steek van een hoornaar is vergelijkbaar met die van de limonadewesp, de geelzwarte huis-tuin-en-keukenwesp die iedereen wel kent. Dat kan pijn doen, maar is niet iets om je zorgen over te maken.

"Eén steek is verder niks bijzonders", zegt Zeegers. "Als je geen last hebt van acute allergieën." Want een klein aantal mensen is extreem allergisch voor wespensteken. Zij kunnen bijvoorbeeld in shock raken door een steek.

De kans is groot dat een van de wandelaars extra gevoelig was voor wespensteken, omdat zij gereanimeerd moest worden. De andere twee hadden minder allergische reacties. Zeegers denkt dat de wandelaars meerdere keren zijn gestoken. "Als je meer dan tien steken hebt, dan voel je je wel beroerd."

Het Rode Kruis raadt aan om 112 te bellen als je in korte tijd meerdere keren na elkaar bent gestoken. Net als bij een steek in de mond, tong of keel, of bij een (heftige) allergische reactie.

Bij veel pijn raadt het Rode Kruis paracetamol aan. Zeegers denkt dat je een halve dag later alweer vergeten bent dat je geprikt was.

Hoe kun je het beste met hoornaars omgaan?

Je kunt hoornaars het beste met rust laten. Zeegers raadt mensen daarom aan om niet binnen 1,5 meter van een nest te komen.

In Nederland bestrijden we nesten met "grote stofzuigers", vertelt Zeegers. Dat werkt volgens hem heel goed. Maar je moet vooral niet je eigen stofzuiger erbij pakken. "Je moet het echt niet zelf doen." In plaats daarvan moet je een deskundige bellen. "In een halfuurtje is het klaar", zegt Zeegers. "Heen en terug rijden is meestal het meeste werk."

Zeegers laat nesten van Europese hoornaars het liefst zitten. Tenzij ze op een heel onhandige plek zitten zoals een kinderspeelplaats. "Dan moet je het zonder gif bestrijden."

In België deden ze dat volgens hem niet. "Ze hebben daar gif gebruikt." Iets wat volgens hem niet mag in de openbare ruimte.

Het nest is al bestreden, maar ze laten het nu nog een paar dagen zitten. "Vol met gif en dode larven." Dat is slecht nieuws voor andere dieren. Zo eten koolmezen nu hun buikje rond met giftige wespen.