Verdachte van kwetsende projectie Anne Frank Huis overgeleverd aan Nederland

De man die ervan verdacht wordt kwetsende teksten op het Anne Frank Huis te hebben geprojecteerd, is door Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij heeft de Poolse en Canadese nationaliteit.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 41-jarige man ook van het maken en verspreiden van een filmpje waarin de projectie wordt gecombineerd met een discriminerende liedtekst. Hij werd in april in Polen gearresteerd. De Poolse politie legde hem in afwachting van het verdere onderzoek een uitreisverbod op. Daar hield de man zich niet aan.

Begin juli hield de Duitse politie hem op het vliegveld van Frankfurt aan. De verdachte probeerde die dag naar Canada te reizen. Sindsdien zat de man vast in Duitsland, tot hij overgeleverd kon worden aan Nederland. Dit gebeurde afgelopen vrijdag. Hij is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De man wordt ervan verdacht beelden op het Anne Frank Huis te hebben geprojecteerd. Beelden van de actie op 6 februari zijn verspreid via Telegram-groepen en werden snel wereldwijd gedeeld. Minutenlang stond "Anne Frank is uitvinder van de balpen" op de gevel van het museum. Die tekst is onderdeel van een complottheorie.

Complotdenkers beweren dat Anne Frank haar dagboek niet zelf heeft geschreven. Zij baseren dat idee op blaadjes in haar dagboek waarop met een balpen is geschreven. Dit soort pennen werd pas na de Tweede Wereldoorlog gebruikt, wat zou betekenen dat het dagboek later is geschreven.

Onderzoek heeft die de bewering al weerlegd. Hoogstwaarschijnlijk heeft een onderzoeker de balpenvellen later per ongeluk in het dagboek achtergelaten. De Anne Frank Stichting deed in februari aangifte vanwege de actie. "Hiermee willen ze het bestaan van de Holocaust in twijfel trekken dan wel ontkennen", zei de stichting destijds.