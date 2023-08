Advies aan Hoge Raad: uitspraak Deventer moordzaak kan blijven staan

Er is geen reden om de veelbesproken Deventer moordzaak over te doen. Dat advies is dinsdag gegeven aan de Hoge Raad, na een verzoek om de rechtszaak over te doen.

Volgens de advocaten van de veroordeelde Ernest Louwes zijn er fouten gemaakt bij het DNA-onderzoek naar de blouse van slachtoffer Jacqueline Wittenberg. Ook zijn er twijfels over een gepleegd telefoontje.

De Deventer moordzaak draait om de moord op de weduwe Wittenberg. Ze is in september 1999 omgebracht in haar woning in Deventer. Haar fiscaal adviseur Louwes is in 2000, na een eerdere vrijspraak, in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel.

In de jaren daarna bleek dat er tijdens het onderzoek fouten zijn gemaakt en dus moest de zaak opnieuw. Maar nieuw DNA-bewijs dat op de blouse en onder de nagels van het slachtoffer was aangetroffen, vormden aanvullend bewijs tegen Louwes. In 2004 werd hij opnieuw veroordeeld tot een straf. Die heeft hij inmiddels uitgezeten.

Louwes heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is. Hij werd daarbij gesteund door Maurice de Hond. De opiniemaker wees de klusjesman van Wittenberg aan als dader. Met steun van de media kreeg die gedachte voeten aan de grond. Enige betrokkenheid van de klusjesman bij de moord is alleen nooit onderbouwd.

Extra onderzoek vorig jaar afgerond

Louwes is altijd blijven strijden om zijn vermeende onschuld aan te tonen en vroeg daarom samen met zijn advocaten om extra onderzoek. Dat onderzoek begon in 2014 en werd in 2022 afgerond. De resultaten waren een aanleiding om een zogenoemd herzieningsverzoek in te dienen.

Zo'n verzoek kan worden ingewilligd als er nieuw bewijs is dat - als de rechter dit had geweten - tot een andere conclusie in de zaak had kunnen leiden. Maar volgens de advocaat-generaal is dat in deze zaak niet het geval.

De advocaat-generaal zegt dat het DNA-onderzoek het bewijs tegen Louwes juist sterker heeft gemaakt. Het zou "zelfs als nieuw bewijs voor een veroordeling kunnen worden gebruikt". Ook zijn er geen nieuwe inzichten over een telefoongesprek dat Louwes koppelt aan de plaats delict in Deventer. En dus kan de uitspraak wat de advocaat-generaal betreft in stand blijven.