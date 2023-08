Wachtlijst voor donorhart is gestabiliseerd door nieuwe donatiemethode

De wachtlijst voor een donorhart is gestabiliseerd door een nieuwe techniek voor hartdonatie. Twee jaar geleden is voor het eerst in Nederland een hart van een overleden persoon getransplanteerd met deze techniek

Inmiddels zijn er zestig harttransplantaties zo uitgevoerd, meldt de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). Dat kon mede dankzij een nauwe samenwerking tussen het UMC Groningen, het UMC Utrecht en het Erasmus MC.

Met de heart-in-a-boxtechniek wordt een stilstaand hart in een zogeheten perfusiemachine geplaatst. Na de toevoer van zuurstof en bloed gaat het dan weer kloppen. Een harttransplantatie was daarvoor alleen mogelijk bij een hersendode donor van wie het hart nog klopte.

Dankzij de nieuwe techniek hebben chirurgen meer rust en tijd om de harttransplantatie uit te voeren. "Het hart is op de perfusiemachine beschermd. Het kan zo'n acht uur bewaard worden, voordat het wordt getransplanteerd", legt cardioloog Olivier Manintveld van het Erasmus MC uit. "Door de inzet van de machine maken we gebruik van harten die we voorheen nooit konden gebruiken voor transplantatie."

Eerder groeide het tekort aan donorharten

Eerder nam het tekort aan donorharten toe, waardoor een op de zeven mensen op de wachtlijst overleed.

Samen met de NTS en Eurotransplant is onlangs een nationaal protocol opgesteld. "Aan alle mensen op de wachtlijst voor een donorhart werd gevraagd of ze ook een hart volgens de nieuwe methode wilden ontvangen. De procedures werden uitgevoerd op de volgorde van de nationale wachtlijst", vertelt hart-longchirurg Niels van der Kaaij van het UMC Utrecht.

"Tot en met juni hebben we dit jaar al dertig harttransplantaties in Nederland uitgevoerd, terwijl de norm jarenlang veertig per jaar was", zegt Michiel Erasmus, hart-longchirurg van het UMC Groningen. "Als we dit jaar tegen de zestig harttransplantaties kunnen uitvoeren, overtreffen we dat getal in 2023 ruimschoots."

Hij hoopt dat de wachtlijst daardoor korter wordt en dat er minder patiënten overlijden voordat er een geschikt donorhart beschikbaar komt. "De resultaten zijn voor de ontvangende patiënten minstens zo goed als bij de klassieke hartdonatiemethode", voegt Erasmus eraan toe.