Recordaantal mensen met trein naar Zandvoort voor Formule 1-race

De NS heeft zondag een recordaantal van 50.000 mensen naar Zandvoort vervoerd. "Nog nooit eerder zijn er zo veel mensen met de trein naar de Grand Prix in Zandvoort geweest", zegt een woordvoerder van de vervoerder.

De NS had verwacht zondag 40.000 tot 45.000 racefans naar Zandvoort te vervoeren, maar dat zijn er toch meer geworden.

De woordvoerder denkt dat dit komt door het slechte weer. Zondag is code geel van kracht vanwege onweersbuien, waarbij het hard kan waaien en hagelen. Voor Noord-Holland geldt de waarschuwing tot 15.00 uur.

Tussen 10.00 en 12.00 uur zaten de meeste reizigers in de trein. Ruim de helft stapte op Amsterdam Centraal op. Daar was de wachttijd volgens de zegsman maximaal 25 minuten. Ook op Haarlem en Sloterdijk stapten veel mensen op. De grootste drukte is inmiddels achter de rug.