Code geel in heel het land vanwege onweersbuien, hagel en harde windstoten

Het KNMI heeft voor zondag in het hele land code geel uitgegeven. Het weerinstituut waarschuwt voor onweersbuien die gepaard kunnen gaan met hagel en zware windstoten. Naar verwachting trekken de buien in de loop van de middag de Duitse grens over.

Op de weerradar is te zien dat de onweersbuien via de kustprovincies ons land binnenkomen. Zo'n onweersbui kan gepaard gaan met hagel en windstoten met snelheden tot 60 kilometer per uur.

Het KNMI waarschuwt dat het verkeer, buitenactiviteiten en activiteiten op het water hier last van kunnen hebben. Vandaag staat onder meer de GP van Nederland op het programma.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de deelnemers en bezoekers er weinig last van hebben: de buien trekken in de ochtenduren over Zandvoort. De race zelf begint pas om 15.00 uur.

De buien trekken gedurende de dag langzaam oostwaarts en bereiken het midden en oosten in de middag. Vanaf ongeveer 15.00 uur verdwijnt het onweer in het westen, elders gebeurt dit aan het einde van de middag.