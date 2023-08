Nieuw-Beijerland onthult jaar na vrachtwagendrama herinneringsbankje

Nieuw-Beijerland heeft een jaar na het vrachtwagendrama een herinneringsbankje onthuld. Zo'n 150 nabestaanden en betrokkenen waren aanwezig bij de herdenking. Bij het drama vielen zeven doden, nadat een Spaanse vrachtwagenchauffeur was ingereden op aanwezigen op een buurtfeest.

Het bankje is ontworpen door lokale kunstenaars en is gemaakt van hout van een boom uit de buurt. In het hout staat de datum van het drama. Ook is de bank voorzien van een plaquette met een verwijzing naar de slachtoffers.

Het monument staat 10 tot 20 meter van waar het ongeluk gebeurde, zei een van de kunstenaars eerder tegen Rijnmond. Mensen die op het bankje zitten kijken zo richting de plek van het ongeluk.

"Zaterdag 27 augustus 2022, morgen een jaar geleden, staat voor altijd als een gitzwarte dag in ons geheugen gegrift", zei burgemeester Charlie Aptroot van Hoeksche Waard in een speech tegen de aanwezigen. "Het was verschrikkelijk, het is verschrikkelijk, het blijft verschrikkelijk."

Volgens Aptroot heeft het drama een enorme impact gehad op nabestaanden, betrokkenen en hulpverleners. Maar er zijn volgens de burgemeester ook nog "veel onbeantwoorde vragen, woede en onmacht" over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Zo loopt het onderzoek van het Openbaar Ministerie nog steeds, al verwacht Aptroot dat dat binnenkort wordt afgerond.

Foto: ANP

Chauffeur had sporen van cocaïne in bloed

Op 27 augustus 2022 vielen in het Zuid-Hollandse Nieuw-Beijerland meerdere doden, nadat een vrachtauto van een dijk was geschoten en was ingereden op een buurtfeest. Zeven mensen, onder wie een ongeboren baby, kwamen om het leven.

De vrachtwagenchauffeur zei in een interview met de Spaanse krant El Español dat hij een epileptische aanval kreeg toen het ongeluk gebeurde. Daardoor zou hij zich niets meer kunnen herinneren van het incident.