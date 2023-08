Bliksem en regen zorgen voor hinder op het spoor en de weg

Bliksem en wateroverlast in het zuiden van het land zorgen voor veel gedoe op het spoor en de weg. Het treinverkeer tussen Tilburg en Den Bosch ligt plat door een omgevallen boom. Ook de A2 is deels afgesloten vanwege de vele regen.

Tussen Tilburg en Den Bosch rijden geen treinen in verband met een defecte bovenleiding. Tussen Breda en Tilburg rijden minder treinen. Vermoedelijk is door blikseminslag een boom op het spoor gevallen. ProRail is ter plaatse.

De verwachting is dat het tot 18.00 uur duurt voordat de problemen zijn opgelost. De NS zet bussen in tussen Tilburg en Den Bosch om reizigers op hun bestemming te krijgen. De spoorvervoerder raadt reizigers aan om goed de reisplanner in de gaten te houden.

Ook op de A2 is het raak. De snelweg is vanaf de Belgische grens bij Eijsden richting Maastricht dicht bij knooppunt Kruisdonk. Op de A2 bij Meerssen is afgesloten vanwege water op de weg.

Straten, tunnels en kelders lopen onder

In Brabant en Limburg zijn er bovendien veel meldingen over wateroverlast. In Maastricht lopen straten, tunnels en kelders onder water. Ook in Den Bosch staan veel straten blank door de extreme regenval.

Het KNMI heeft vrijdagochtend code geel uitgegeven voor de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland vanwege stevige buien met onweer. Ook kunnen er grote hagelstenen vallen.

Eerder op de ochtend gaf het KNMI al code geel af voor meerdere provincies vanwege mist. Die waarschuwing was rond 8.00 uur weer weggetrokken.