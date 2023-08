Man die zelfdodingsmiddel 'Middel X' leverde wordt opnieuw vervolgd

Delen via E-mail

Het Openbaar Ministerie gaat een 76-jarige man vervolgen vanwege het leveren van 'Middel X'. Het is de tweede keer dat het OM een zaak start in het onderzoek naar de verspreiding van het zelfdodingsmiddel, schrijft de Volkskrant

Middel X is een dodelijke stof die door onder meer Coöperatie Laatste Wil (CLW) onder de aandacht werd gebracht als alternatief zelfdodingsmiddel. De organisatie pleit voor zelfbeschikking aan het sterfbed, zodat mensen die hun leven voltooid vinden dit zelf kunnen beëindigen.

Hoewel het middel zelf niet illegaal is, wordt de verkoop en verspreiding ervan gezien als hulp van zelfdoding. En dat is strafbaar. Vorige maand werd Alex S. daarom veroordeeld tot een celstraf van 3,5 jaar.

Nu is het OM ook een zaak begonnen tegen de 76-jarige Tom de M. Volgens de Volkskrant verkocht hij het middel jarenlang via een eigen website. Hij wordt ervan verdacht zeven mensen hulp te hebben geboden bij zelfdoding en wordt ook verdacht van witwassen.

De zaak kwam aan het licht na het overlijden van een 54-jarige man in Breda. De verdachte werd vervolgens via een postpakket opgespoord.

De M. verkocht het middel wel onder voorwaarden, schrijft de krant. Zo zouden kopers het middel maar één keer mogen kopen en kregen ze het zestig dagen na de aankoop aangetekend opgestuurd. Ze kregen het potje in een kluis met codeslot geleverd.

De M. was lid van CLW, net als S. Die organisatie nam eerder afstand van S. en zegt altijd binnen de wettelijke regels te hebben gehandeld. Volgens CLW is het OM van plan om nog acht andere leden te vervolgen, onder wie oud-voorzitter Jos van Wijk.

CLW stapte eind vorig jaar zelf ook naar de rechter, omdat de organisatie wilde dat de Staat de regels rondom euthanasie zou versoepelen. Daar ging de rechter toen niet in mee .

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).