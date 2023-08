Dit weekend met de trein naar Formule 1, festival of werk? Dit moet je weten

De dienstregeling van de NS is komend weekend in het hele land aangepast. Dat komt door de Grand Prix van Nederland in Zandvoort, meerdere festivals én werkzaamheden. Dit moet je weten als je de trein neemt.

De NS heeft het aantal treinen richting Zandvoort flink opgeschroefd. Tussen Amsterdam Centraal en station Zandvoort aan Zee rijdt vanaf vrijdag tot en met zondag iedere vijf minuten in beide richtingen een trein. Op station Overveen, dat tussen Amsterdam en Zandvoort ligt, wordt dit weekend niet gestopt.

Mensen die voor de Formule 1 naar Zandvoort afreizen, kunnen zoals gewoonlijk hun ov-chipkaart gebruiken. "Om lange rijen bij de kaartautomaten te beperken, raden we reizigers aan vooraf online het NS Dutch Grand Prix (DGP) Retour aan te schaffen of vooraf hun saldo op te laden", meldt NS.

De vervoerder verwacht desondanks dat het druk wordt in de treinen richting de kust. "Dit kan leiden tot een langere reis- of wachttijd bij het overstappen op de trein naar Zandvoort aan Zee op Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk en station Haarlem."

Minder treinen op rustige trajecten

Tegelijkertijd met de Grand Prix vinden ook de festivals Mysteryland (in Vijfhuizen) en Ground Zero (Bussloo) plaats. Ook op de trajecten richting die festivals zet de NS meer treinen en personeel in.

"Omdat er tegelijkertijd op verschillende plekken in Nederland werkzaamheden zijn, heeft dat invloed op de dienstregeling in heel het land", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Op trajecten waar het doorgaans rustiger is, zet de NS dan ook minder treinen en personeel in. Om welke trajecten dat gaat, is volgens de zegsvrouw op voorhand niet te zeggen. "We adviseren reizigers goed de reisplanner te raadplegen."