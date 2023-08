OM wijst op fouten bij beveiliging festival waar man werd doodgestoken

Het is duidelijk dat er een hoop misging bij het festival Solid Grooves in Amsterdam. Dat concludeerde de officier van justitie donderdag in de zaak-Jimmy Schepers. De 21-jarige man werd op het festivalterrein dodelijk geraakt door een mes.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was het Derzik H. die de fatale steken heeft toegebracht. Ook stak hij twee vrienden van Jimmy in de schouder en borst met ernstige verwondingen tot gevolg, zegt justitie.

Donderdag was de eerste inleidende zitting over de steekpartij op 28 mei dit jaar. In totaal drie verdachten stonden terecht, met ieder een eigen rol. Het OM ziet Arginio E. als aanjager van de ruzie.

Een botsing met een vriend van Jimmy leidde tot zware bedreigingen van de kant van E. "Ik ga je djoeken (steken, red.)", zou de verdachte hebben geroepen. "Wil je nog blijven leven?" De officier van justitie vroeg zich hardop af "of we hier wel hadden gestaan" als E. zich had gedragen.

Toen Jimmy en zijn vrienden de verdachten weer tegenkwamen, liep het uit de hand. Het slachtoffer bevond zich met zijn rug tegen de muur toen Guillermo G. hem probeerde te trappen. H. zag hierop kans Jimmy in zijn bovenlichaam te steken. Fataal, bleek later.

Jimmy kon nog wegrennen en riep tegen een getuige dat hij was gestoken. Daarna richtte de agressie zich op zijn vrienden.

Mensen zonder kaartje waren toch op festival

Hoe de verdachten een mes mee naar binnen kregen, is de vraag. Uit het dossier blijkt volgens justitie dat er een hoop is misgegaan bij het festival, onder andere bij de beveiliging. Zo wisten mensen zonder kaartje toch toegang te krijgen.

Of dit voor de verdachten geldt, is niet duidelijk. Volgens het OM is wel duidelijk dat de drie mannen niet uit waren op een gezellige dag, maar op rooftocht waren. Zeker twee mensen werden onder dreiging van een mes beroofd van geld en een dure zonnebril.

De drie verdachten zelf zeggen allen dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de fatale steken. In het geval van Arginio E. zegt het OM dat er inderdaad te weinig bewijs is dat hij heeft gestoken. Op beelden gemaakt door festivalbezoekers is volgens justitie geen mes te zien in de handen van E.

Volgens zijn advocaat Gerald Roethof heeft zijn cliënt zich verre van het geweld gehouden en moet hij daarom worden vrijgelaten. De rechtbank wees dat verzoek af.

G. werd 'het geweld ingezogen'

Ook Guillermo G. ontkent dat hij verantwoordelijk is voor de dood van Jimmy. Hij zou juist hebben geprobeerd mensen te kalmeren, maar kreeg een klap en werd toen "het geweld ingezogen", stelde zijn raadsman Ruben den Riet. Ook hij verzocht de rechtbank zijn cliënt vrij te laten, maar dat verzoek werd eveneens afgewezen.

De rechtbank voegde nog toe dat ze zich grote zorgen maakt over de gewelddadigheden, "die uit het niets plaats hebben gevonden". De rechtbank wil graag weten hoe en waarom.