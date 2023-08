Drie jongeren opgepakt na gooien molotovcocktail op politiebureau Heerlen

Agenten in Heerlen hebben in de nacht van woensdag op donderdag drie jongeren opgepakt voor het gooien van een molotovcocktail over de muur van een politiebureau.

Het incident vond plaats aan de Spoorsingel in de Limburgse plaats. Niemand raakte gewond. De schade bleef beperkt tot een geblakerde vloer.

Door goed werk van de medewerkers van de afdeling Cameratoezicht van de gemeente Heerlen en agenten is volgens de politie erger voorkomen.

"We nemen dit zeer hoog op", zegt de Limburgse recherchechef Danny Frijters. "Dit bureau heeft geen publieksfunctie, maar is een belangrijke locatie voor de Limburgse recherche."

"De rechercheurs die op dit bureau werken, zetten zich dag in, dag uit in voor de bestrijding van criminaliteit, het oplossen van zaken en werken daarmee direct voor de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners van onze provincie. Het is daarmee heel kwalijk dat dit plaatsgevonden heeft."