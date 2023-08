Man (24) die oppas was bij minstens elf gezinnen verdacht van kindermisbruik

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een 24-jarige man uit de gemeente Schagen van kindermisbruik. De man was oppas bij minimaal elf gezinnen met baby's en peuters. Hij zou in minstens één familie ontuchtige handelingen hebben gepleegd en gefilmd.

De man was oppas in heel Nederland, melden de politie en het OM aan het ANP. Hij bood zich tussen 2019 en mei 2023 aan via Marktplaats.

Volgens politie en justitie had hij een "aantrekkelijk tarief". Hij wekte vermoedelijk vertrouwen bij de ouders door foto's waarop hij te zien is in een politie-uniform. Maar de man was nooit in dienst geweest bij de politie. Hij deed de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) en mocht toen meekijken in het politievak.

De man werd in mei opgepakt na een melding van verdacht gedrag. Die melding kwam niet uit een van de oppasgezinnen.

In zijn huis werden gegevensdragers, bijvoorbeeld computers of USB-sticks, in beslag genomen. Een speciaal zedenteam van de politie vond op die gegevensdragers beelden van het kindermisbruik in een van de oppasgezinnen. Het team trof ook andere kinderporno en dierenporno aan.

De verdachte zou de beelden van het misbruik hebben doorgestuurd aan een andere verdachte. De 38-jarige man uit Alkmaar is ook opgepakt.

'Gaat alle grenzen over die je kan verzinnen'

De oppasgezinnen zijn deze week geïnformeerd door de politie. Het gaat om gezinnen uit de gemeenten Molenlanden, Den Haag, Zoeterwoude, Hollands Kroon, Dijk en Waard, Zaanstad, Den Bosch, Tilburg, Overbetuwe en Nieuwegein. Zij krijgen hulp van onder meer Slachtofferhulp en de GGD.

Corien Fahner, plaatsvervangend hoofdofficier van het OM in Noord-Holland, zegt dat misbruik- en kinderpornozaken altijd heftig zijn. "Dat iemand een oppaskind misbruikt, komt verschrikkelijk bij je binnen." Dat de verdachte zich zou hebben aangeboden in politiekleding om klaarblijkelijk vertrouwen te wekken, gaat volgens haar "alle grenzen over die je kunt verzinnen".