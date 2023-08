Ook dit jaar vragen weer meer internationale studenten verblijfsvergunning aan

Ook dit jaar hebben weer meer internationale studenten een verblijfsvergunning aangevraagd. Daarmee zet de stijgende trend in het aantal internationale studenten door, terwijl er wordt gediscussieerd óf en hoe de instroom afgeremd moet worden.

Voor het komende collegejaar, dat in september begint, hebben al 17.870 studenten een aanvraag ingediend. Vorig jaar waren dat in dezelfde periode 16.630, 1.200 minder dan dit jaar.

Het gaat vooral om studenten uit China, India, de Verenigde Staten, Turkije en Indonesië. Ongeveer 98 procent van hen krijgt ook een verblijfsvergunning.

Die stijgende trend ziet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) al jaren, schrijft de organisatie in een persbericht. De afgelopen twee jaar is het aantal aanvragen zelfs met meer dan duizend gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

De IND is verantwoordelijk voor het afhandelen van alle asielaanvragen. In de maanden april tot en met augustus komt daar nog een piek in de aanvragen door de internationale studenten bovenop.

"We weten wanneer de piek in studieaanvragen plaatsvindt, dus kunnen we ons werk daarop inrichten", zegt directeur-generaal Rhodia Maas. Desondanks blijft het volgens haar een hele klus.

Zorgen om toestroom internationale studenten

Demissionair minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) wil ondertussen grip krijgen op de instroom van buitenlandse studenten. Die groep zorgt voor te volle collegezalen, hoge werkdruk voor docenten, gebrek aan huisvesting en "zet de toegankelijkheid van opleidingen onder druk", meende de demissionair minister.

Het plan is om onder meer twee derde van de bachelorvakken in het Nederlands te geven en studenten verplichten zich met de Nederlandse taal bezig te houden. Maar nu het kabinet is gevallen, is het onduidelijk wat er met de plannen gaat gebeuren.