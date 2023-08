Auto te water in Maastricht na kwartier durende politieachtervolging

In Maastricht is in de nacht van woensdag op donderdag een beschonken bestuurder aangehouden die met zijn auto in het water was beland. Dat gebeurde na een kwartier durende politieachtervolging.

Volgens de politie gaat het om een 36-jarige Maastrichtenaar. De man werd rond 2.00 uur op de A2 bij Meerssen gespot door een surveillance-eenheid van de marechaussee. Na een stopteken voor een algemene controle ging hij er op hoge snelheid vandoor.

De man reed na de achtervolging door een hekwerk en raakte op de hoek van de Ankerkade/Praamkade te water. Hij kon zelf de auto verlaten. De man zwom naar de overkant waar hij door de politie werd aangehouden. Hij bleek na een bloedproef te veel te hebben gedronken.