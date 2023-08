Inspectie haalt 51 honden, 9 katten en papegaai weg uit Limburgs huis

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft 51 honden, 9 naaktkatten en 1 papegaai weggehaald uit een woning in Limburg. De stank in het huis was niet te harden. De dieren deden hun behoefte binnen en de eigenaar maakte nauwelijks schoon.

In het kort 51 honden, 9 naaktkatten en 1 papegaai zijn weggehaald uit een woning in Limburg vanwege verwaarlozing.

De dieren zijn ondergebracht in een geheime opvang en worden goed verzorgd.

De eigenaar moet onder meer zorgen voor een schone en veilige omgeving als hij de dieren terug wil.

De dienst nam de dieren afgelopen vrijdag mee tijdens een controle in de woning in de gemeente Echt-Susteren.

Er hing volgens de inspectie een penetrante ammoniaklucht in de woning. Die was ongezond voor zowel de honden, de sfinxkatten als de vogel. De dieren zijn ondergebracht in een geheime opvang, waar ze goed worden verzorgd.

De honden leden aan een darminfectie, waarvoor ze nu worden behandeld. "Vanwege de grote besmettelijkheid van deze giardia-infectie krijgen ook de sfinxen uit voorzorg medicatie", zegt een woordvoerder van de LID. "De papegaai maakt het naar omstandigheden redelijk."

Alle kosten worden verhaald op de eigenaar. De honden en de papegaai zaten op de begane grond, de katten op de eerste verdieping.

Inspectie constateerde al eerder dat dieren werden verwaarloosd

De inspectie had tijdens een eerder bezoek al geconstateerd dat de dieren werden verwaarloosd. De houten vloeren van de woning bleken begin dit jaar doordrenkt met urine. Omdat de bewoner geen haast maakte om die vloeren te reinigen, werd dat op zijn kosten gedaan door een professioneel reinigingsbedrijf. Hiervoor kreeg hij een rekening van 1.000 euro gepresenteerd.

De man bedekte de vloeren vervolgens met zeil, wat de situatie er volgens de LID niet beter op maakte. De inspectie vond afgelopen vrijdag tijdens een gezamenlijk bezoek met de politie opnieuw grote hoeveelheden urine in de vloeren, waarop werd besloten de dieren mee te nemen.