Treinverkeer rond Rotterdam wordt weer opgestart nu storing voorbij is

De storing in het elektronische beveiligingssysteem die woensdag treinproblemen veroorzaakte rond Rotterdam is opgelost. ProRail heeft de oorzaak van de storing gevonden en verholpen. Een kabel was beschadigd tijdens werkzaamheden.

De beschadigde kabel was verbonden met het elektronische beveiligingssysteem. Hiermee houdt ProRail de veiligheid op het spoor in de gaten. "We kunnen op de milliseconde zien waar een trein rijdt."

In het geval van een storing in het beveiligingssysteem is het dus gevaarlijk om door te gaan met de dienstregeling, omdat de treinen dan dus niet gevolgd kunnen worden.

Door de storing reden er minder intercity's tussen Rotterdam en Dordrecht. Op de hogesnelheidslijn van Rotterdam naar Breda reden helemaal geen treinen. Ook het treinverkeer in de richting van onder meer Amsterdam, Utrecht en Leiden had last van de storing, doordat er bijvoorbeeld minder treinen reden.