Code rood in Frankrijk vanwege hitte, maar hier was dat (nog) nooit nodig

In Frankrijk geldt deze week voor grote delen van het land code rood vanwege de hitte. Hetzelfde geldt in sommige delen van Italië. Maar in Nederland is nog nooit code rood voor hitte uitgegeven, zegt het KNMI tegen NU.nl.

Zomers worden warmer, gemiddelde zomertemperaturen stijgen en heetste dagen worden heter. De afgelopen jaren kende Nederland een aantal extreem warme zomers met extreem hoge temperaturen. Tot nu toe is code rood nooit nodig geweest. Of dat de komende jaren wel nodig is, kan het KNMI niet zeggen.

In de zomers van 2018, 2019, 2020 en 2022 gaf het KNMI wel code oranje uit voor de hitte. Bij code oranje moet er drie dagen op rij een maximumtemperatuur van 34 graden gemeten worden, twee dagen met een maximumtemperatuur van 36 graden en een dag met maximaal 38 graden.

"Bij code geel moeten vooral kwetsbare mensen goed opletten", legt een KNMI-woordvoerder uit. "Bij code oranje is de hitte voor iedereen gevaarlijk. Code rood geeft het KNMI uit als de veiligheidsrisico's zo groot zijn dat de impact van gevaarlijk weer maatschappijontwrichtend kan zijn."

In de zomers dat het KNMI code oranje uitgaf, dacht het weerinstituut nog niet aan code rood. Volgens de woordvoerder constateerde het instituut toen dat de verwachtte impact van de hitte op de maatschappij niet ontwrichtend zou zijn. "In het laatste jaar, 2022, heeft het vermoedelijk te maken met de korte duur van de hitte", zegt de woordvoerder.

Hoe zat het ook alweer met weercodes? Code geel: wees alert, zeker onderweg.

Code oranje: wees voorbereid, kans op schade door gevaarlijk of extreem weer.

Code rood: onderneem actie, weer kan maatschappijontwrichtend zijn.

Impact op spoor en verkeer

Bij het uitgeven van weercodes overlegt het KNMI met verschillende organisaties. Daaronder zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de politie, maar ook Verkeerscentrum Nederland en ProRail. Die laatste twee hebben bijvoorbeeld kennis over de gevolgen van het weer voor spoor en verkeer.

De organisaties overleggen over wat de mogelijke impact van extreme hitte is. Op basis van die analyse neemt het KNMI een besluit over het uitgeven van een weercode.

In 2018 gaf het KNMI voor het eerst code oranje voor hitte uit. Een jaar later werd voor het eerst in Nederland een temperatuur van boven de 40 graden gemeten.