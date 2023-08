Opnieuw treinproblemen rond Rotterdam door storing in beveiligingssysteem

De storing in het elektronische beveiligingssysteem die woensdagochtend al treinproblemen veroorzaakte is terug. Daardoor is het treinverkeer rond Rotterdam opnieuw ernstig verstoord. De storing ging's ochtends nog vanzelf over.

"Die storing zat er vanmorgen in en die is er spontaan uit gesprongen", laat een woordvoerder van ProRail weten. "Dat is ergens fijn, want daardoor konden de treinen weer rijden." Maar daardoor kon de aannemer niet zien wat er mis was gegaan.

Op dit moment wordt de oorzaak van de storing onderzocht. Op de NS-website staat dat de problemen naar verwachting om 13.00 uur voorbij zijn, maar de ProRail-woordvoerder zegt dat het om een schatting gaat. "Dat heeft echt te maken met wat we daar aantreffen."

Met het elektronisch beveiligingssysteem houdt ProRail de veiligheid op het spoor in de gaten. "We kunnen op de milliseconde zien waar een trein rijdt." In het geval van een storing is het dus gevaarlijk om door te gaan met de dienstregeling, aangezien de treinen dan niet gevolgd kunnen worden.

Hou de reisplanner goed in de gaten

De woordvoerder weet niet hoeveel reizigers zijn getroffen door de storing. "Het is gelukkig niet in de spits."

Op de website van de NS staat dat tussen onder meer Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal geen treinen rijden. Ook de intercity direct tussen Amsterdam en Rotterdam rijdt niet. Richting Den Bosch rijden minder treinen. Dat kan ook met de storing in Rotterdam te maken hebben.

De woordvoerder raadt reizigers aan de reisplanner goed in de gaten te houden.