Lichaam Joodse verzetsman Bernard Luza na tachtig jaar geïdentificeerd

De stoffelijke resten van de Joodse verzetsman Bernard Luza zijn na tachtig jaar geïdentificeerd. Na een DNA-verwantschapsonderzoek werd een match gevonden met de resten in een naamloos graf op het Nationaal Ereveld Loenen.

Luza zat na zijn arrestatie vast in het Oranjehotel in Scheveningen, Kamp Amersfoort en in Utrecht. Op 15 februari 1943 werd hij geëxecuteerd op een schietbaan in de buurt van Schiphol. Bij die schietbaan werden twee jaar later vier lichamen opgegraven, waarvan er twee niet te identificeren waren.