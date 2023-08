Man die zeker 21 meisjes afperste met naaktbeelden moet drie jaar de cel in

Een 26-jarige man uit Zuid-Holland moet drie jaar de cel in voor het afpersen van zeker 21 meisjes. Hij dreigde bewerkte naaktfoto's rond te sturen als de meisjes geen echte naaktbeelden zouden sturen en gebruikte daarbij grove taal.

In totaal deden 21 meisjes aangifte, maar volgens Van der V. zijn er meer slachtoffers. Ter vergelijking: in een sextortionzaak in Breda, met in totaal 171 slachtoffers, hebben 26 meisjes aangifte gedaan.