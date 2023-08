Organisaties vangen bot bij klacht over snusreclames rond GP Nederland

De klacht die gezondheidsorganisaties indienden over snusreclames bij de Grand Prix van Nederland leidt vooralsnog tot niets. De Reclame Code Commissie (RCC) zegt tegen NU.nl niets met de klacht te kunnen, omdat er nog geen "uiting" van de reclame is geweest.

Wat is snus? Snus (je spreekt het uit als 'snuus') is een nicotinezakje. Het ziet eruit als een soort theezakje met poeder. Mensen stoppen het onder hun bovenlip. Op die manier krijg je nicotine binnen zonder te roken. De originele snus komt uit Zweden en bevat tabak, maar in dit geval gaat het om snus zonder tabak.

De zaak draait om de reclames van VELO, een sponsor van Formule 1-team McLaren. Het bedrijf verkoopt snus, nicotinezakjes die niet in Nederland verkocht mogen worden omdat ze schadelijk zijn voor de gezondheid.

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds stapten naar de RCC omdat McLaren komend weekend tijdens de Grand Prix van Nederland te zien is. Auto's van het team kunnen in Zandvoort met VELO op de auto rijden. Dat is volgens de organisaties tegen de richtlijnen van de RCC, omdat snus schadelijk is voor de gezondheid.

De Reclame Code Commissie laat dinsdag weten dat ze de klacht niet in behandeling neemt. Niet omdat de RCC het oneens is met de redenering van de organisaties, maar omdat ze de klacht niet in behandeling kan nemen.

"Een klacht kan in behandeling worden genomen als er een uiting is geweest (bijvoorbeeld een tv-reclame, red.). Daar is nog geen sprake van. Wij kunnen de procedure dus niet starten", zegt een woordvoerder. De commissie zou zo'n klacht in theorie dus pas na de Grand Prix in behandeling kunnen nemen.