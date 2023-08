Man uit Meppel na toevallige DNA-match mogelijk cel in voor verkrachting uit 2005

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft drie jaar en vier maanden cel geëist tegen een man uit Meppel voor een verkrachting uit 2005. De man kwam pas na achttien jaar in beeld, nadat hij DNA had afgestaan voor een ander vergrijp.

P. reed toen met zijn scooter een vrouw klem die in de vroege ochtend naar haar werk fietste. Het slachtoffer werd hardhandig betast en seksueel misbruikt. Op haar regenkleding was sperma aangetroffen, maar dat leidde destijds niet naar de dader.

Nadat een match was gevonden, onderzocht de politie vergelijkbare zaken die niet waren opgelost. Volgens het OM kan de man ook gelinkt worden aan twee aanrandingen in september in 2004 en in juli 2011.