Hoe Jimmy Schepers slachtoffer werd van messengeweld op Amsterdams festival

In de rechtbank van Amsterdam staan donderdag voor het eerst drie verdachten terecht voor het doodsteken van Jimmy Schepers. De 21-jarige Diemenaar wilde op het Amsterdamse festival Solid Grooves een conflict sussen, maar raakte daarbij fataal gewond.

Jimmy is in mei 2022 een van de bezoekers van het Solid Grooves-festival in Amsterdam. Tussen die duizenden mensen is ook een groepje dat uit is op kostbaarheden.

Mensen kleden zich graag extra mooi op festivals, en dat lijken de verdachten goed te beseffen. Gewapend met messen beroven ze festivalgangers van hun dure horloges, exclusieve zonnebrillen en geld.

Slachtoffers krijgen de punt van een mes in hun buik geduwd en worden verzocht zonder tegenstribbelen hun bezittingen af te staan. "Ander steek ik je dood", krijgen ze te horen.

Drie mannen uit deze groep raken uiteindelijk betrokken bij een ruzie met Jimmy en zijn vrienden. De directe aanleiding is iets onschuldigs: de vriend van Jimmy's zus botst tegen een van de verdachten. Er ontstaat een woordenwisseling.

Zussen gaan ziekenhuizen af in zoektocht naar Jimmy

Uit een reconstructie van Het Parool blijkt dat deze confrontatie aanvankelijk nog met een sisser lijkt af te lopen. Maar als de twee groepen elkaar later weer tegenkomen op het festivalterrein, loopt het volledig uit de hand. De zwager van Jimmy krijgt klappen en wordt in zijn schouder gestoken. Weer een andere vriend wordt in zijn pols en borst gestoken.

Als Jimmy ertussen springt, wordt hij - naar later blijkt - fataal geraakt. Op (heftige) beelden van het incident is te zien dat Jimmy probeert zijn belagers af te weren en uiteindelijk van zijn vriendengroep gescheiden raakt. Hij zakt naast het hoofdpodium in elkaar. De 21-jarige Diemenaar wordt nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp komt te laat.

Uiterst pijnlijk is het verhaal van zijn zussen, die hun broertje niet meer kunnen vinden en daarom besluiten alle ziekenhuizen af te gaan. Jimmy heeft zijn legitimatie niet bij zich. Voor het ziekenhuis is daardoor niet duidelijk wie hij is. Als een van zijn zussen het betreffende ziekenhuis bezoekt, krijgt ze te horen dat haar broertje is overleden.

Slachtoffer Jimmy Schepers Foto: Familiearchief

Onbekend hoe messen terrein op zijn gesmokkeld

Hoe de verdachten het festivalterrein zijn opgekomen met de messen is niet duidelijk. In Het Parool is te lezen dat er valse bandjes in omloop waren, waarmee toegang tot het terrein kon worden verkregen. Er zouden ook mensen over het hek zijn geklommen.