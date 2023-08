Criminelen stelen steeds vaker e-bikes en worden daar ook handiger in

De politie ziet een forse stijging in het aantal meldingen van gestolen elektrische fietsen. In de eerste helft van 2023 was een toename van 20 procent te zien, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Ook stelen internationale bendes volgens de politie steeds vaker e-bikes in Nederland.

Jaarlijks worden 100.000 fietsen als gestolen opgegeven. Waarschijnlijk zijn het er nog veel meer, omdat volgens de politie slechts 14 procent van de gedupeerden aangifte doet.

Bij elektrische fietsen ligt dat percentage hoger, omdat diefstal van deze fietsen vaak gemeld moet worden aan de verzekering. Daarvoor is aangifte bij de politie vereist.

Ondanks een gebrek aan harde cijfers spreekt de politie van een flinke stijging. "E-bikes worden populairder, daardoor komen er steeds meer modellen op de markt. Hoe meer modellen, hoe meer diefstal", zegt de woordvoerder.

Vooral internationale bendes weten Nederlandse e-bikes goed te vinden. Deze bendes zijn professioneel en geraffineerd, en rijden met vrachtwagens door het land om elektrische fietsen te stelen. Daarvoor gebruiken ze een zogeheten 'power key'. Dat is een apparaat waarmee in korte tijd een ringslot geopend kan worden.

Bendes zijn moeilijk te volgen

Uit onderscheppingen van ladingen gestolen e-bikes blijkt volgens de politie hoe geraffineerd criminelen te werk gaan. Ze kunnen een framenummer vaak zo goed vervalsen dat het als twee druppels water op het originele framenummer van de fabrikant lijkt. Ook worden vaak vervalste laadpapieren aangetroffen.

De bendes zijn bovendien moeilijk te volgen, omdat ze zich voortdurend door het land verplaatsen en regelmatig van opslagplaats wisselen. Het is voor de politie van belang om gestolen fietsen op te sporen voordat ze de grens overgaan.

Eigenaren van e-bikes worden door de politie opgeroepen om hun fietsen goed te beveiligen, bijvoorbeeld met een extra slot. Dieven willen snel hun slag slaan, waarschuwt de politie. Met een extra slot wordt dat al moeilijker.