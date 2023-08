Tientallen mensen keren zich tegen politie in Etten-Leur, drie agenten gewond

Bij een feest in het Brabantse Etten-Leur hebben tientallen mensen zich zondagavond tegen de politie gekeerd. Bij de vechtpartij raakten drie agenten en een onbekend aantal mensen gewond.

De vechtpartij ontstond bij feestelijkheden na de Profwielerronde in Etten-Leur. Een agent zag daar een vechtpartij ontstaan. Die werd gesust door de beveiliging, maar de vlam sloeg opnieuw in de pan toen andere agenten kwamen kijken wat er was gebeurd.

In totaal raakten drie agenten gewond. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis, maar zijn volgens de woordvoerder "flink toegetakeld". Daarnaast is volgens de politie een onbekend aantal burgers gewond geraakt.

Waardoor het opstootje is ontstaan, is de politie niet duidelijk. Eerdere verhalen over een kind dat was geslagen, konden niet worden bevestigd.