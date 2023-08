Explosies bij Amsterdamse huizen, ook ontploffingen in Den Haag en Vlaardingen

Bij twee woningen in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost hebben maandagochtend explosies plaatsgevonden. De brand die daarbij is uitgebroken, is geblust door de brandweer. Er zijn geen gewonden gevallen. Ook het centrum van Vlaardingen en een woonwijk in Den Haag zijn opgeschrikt door explosies.

De eerste explosie vond rond 1.00 uur in Den Haag plaats. Daarbij vlogen volgens de politie de onderkant van een auto en een deur in brand. De brand is inmiddels geblust en er zijn geen gewonden gevallen. De politie doet onderzoek naar het voorval.

Rond 2.30 uur was het raak in Vlaardingen. Daar raakte de deur van een schoenenwinkel in het centrum beschadigd door de explosie. Volgens de Rotterdamse politie zijn er geen gewonden gevallen. Er is nog niemand opgepakt.

De eerste explosie in Amsterdam was iets voor 5.00 uur. En ongeveer twee uur later was er een ontploffing een paar straten verderop. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee explosies in Amsterdam. Er is nog niemand aangehouden.

Volg Misdaad in Nederland Krijg een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

Golf van explosies

De teller stond in juli al op 303 explosies. Dat zijn er bijna meer dan in heel 2022. Vorig jaar vonden er namelijk 325 explosies plaats. De politie vreest dat de trend doorzet en gaat uit van een verdubbeling aan het einde van dit jaar.