Weekweerbericht: Nog even zon, daarna herenigd met Hollands zomerweer

Na een mager begin van de zomer, hebben we de afgelopen dagen eindelijk te maken met mooi weer. Dit zonnige en warme weer houdt tot en met woensdag stand. Daarna ruilen we het wéér in voor wisselvalligheid en lagere temperaturen.

Het mooie weer van vandaag, met maximumtemperaturen van 26 graden, zien we ook terug in de nieuwe werkweek. Maandag, dinsdag én woensdag belooft het zomerweer te worden, met veel zonneschijn en temperaturen tussen de 25 en 28 graden.

Dit heeft alles te maken met een hogedrukgebied dat net ten zuiden van Nederland komt te liggen. Dit gebied brengt zonnig en warm weer met zich mee en houdt het lagedrukgebied dat bij Ierland ligt op afstand.

Na woensdag verandert dat weerbeeld. Weg is het warme zomerweer. In plaats daarvan worden we herenigd met het wisselvallige 'Hollandse' zomerweer. Oftewel: lagere temperaturen, meer wind en een grotere kans op buien.

Die omslag begint donderdag in de loop van de dag. Waar we beginnen met zomerweer en temperaturen die kunnen oplopen tot 26 graden, neemt de kans op buien gedurende de dag toe. Ook voorspelt weerdienst Weerplaza in de loop van de dag een stevige westenwind.

Vrijdag en zaterdag is het ook wisselvallig, met dagelijks kans op neerslag en lagere temperaturen dan eerder deze week. Na de zomerse warmte moeten we dan 's middags genoegen nemen met hooguit 20 graden.

