Rutte bevestigt dat Nederland 'zo snel mogelijk' F-16's aan Oekraïne gaat leveren

Nederland gaat definitief samen met Denemarken F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat maakte demissionair premier Mark Rutte zondag bekend na overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op vliegbasis Eindhoven.

Het is voor het eerst dat een westers land Oekraïne belooft moderne gevechtsvliegtuigen te geven. Eerder kreeg de regering in Kyiv al wel van voormalige Oostbloklanden gevechtsvliegtuigen van Russische makelij.

Zelensky vraagt al lang om de levering van F-16's. Nederland en Denemarken lieten maanden geleden weten die te willen leveren, maar moesten wachten op toestemming van de Verenigde Staten. Die gaven deze week groen licht, waardoor de levering een stap dichterbij is.

Demissionair premier Mark Rutte kon nog niet zeggen wanneer Oekraïne de straaljagers krijgt. Daarvoor moeten de Oekraïense piloten eerst nog hun training afronden. "Op dit moment is de taaltraining nog bezig", zei Rutte op een persconferentie met Zelensky over de timing van de levering.

"We willen zo snel mogelijk starten met de militaire training. Daarna willen we ze snel mogelijk de vliegtuigen aan Oekraïne leveren." Verwacht wordt dat het nog tot zomer volgend jaar duurt voordat Oekraïne over de F-16's kan beschikken.

Onduidelijk om hoeveel straaljagers het gaat

Er bestaat wat verwarring over het precieze aantal staaljagers dat Oekraïne krijgt. Demissionair premier Rutte liet op de persconferentie weten dat Nederland nog over 42 F-16's beschikt. Die kunnen volgens Rutte niet allemaal naar Oekraïne, omdat er straaljagers nodig zijn voor trainingen en andere nog updates moeten krijgen.

Rutte kon daarom nog geen exact aantal noemen. Maar op X, het voormalige Twitter, liet de Oekraïense president na afloop weten dat er aan akkoord is bereikt over 42 staaljagers. "En dit is nog maar het begin", schrijft Zelensky. Hij zei ongeacht het aantal "erg dankbaar te zijn" dat Nederland als eerste land belooft F-16's te leveren.

Rutte en Zelensky stonden beiden ook stil bij de locatie van hun overleg. Na de ramp met de MH17 werden de lichamelijke resten van Nederlandse slachtoffers naar vliegbasis Eindhoven gevlogen. "Die dag was voor Nederland de sterkste en pijnlijkste herinnering dat vrede, vrijheid en gerechtigheid niet vanzelfsprekend zijn."

Zelensky noemde MH17 mede de reden waarom zijn land geen deal met Rusland wil sluiten, en er juist alles aan zal blijven doen om het Russische leger uit Oekraïne te verdrijven. "Laten we gerechtigheid niet vergeten", zei Zelensky. "Dan heb ik het ook over MH17. Zulke dingen kunnen we niet vergeven."