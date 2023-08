Oekraïense president Zelensky is in Eindhoven en spreekt met Rutte over F-16's

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is zondagochtend geland in Eindhoven voor een bezoek aan Nederland. Het is de eerste keer sinds mei dat hij voet op Nederlandse bodem zet.

Zelensky heeft in Eindhoven onder meer een ontmoeting met demissionair premier Mark Rutte. Belangrijkste agendapunt is de levering van Nederlandse F-16's aan Oekraïne. Zelensky wil daarmee zijn troepen beter bewapenen tegen Russische luchtaanvallen.

Nederland wil, samen met Denemarken, al langere tijd gevechtsvliegtuigen leveren aan Oekraïne. Dat kon de afgelopen maanden nog niet: de Verenigde Staten moest er eerst nog toestemming voor geven, omdat de toestellen daar worden gemaakt.

De VS gaf dit weekend alsnog groen licht voor de levering van F-16's. Wel mogen Nederland en Denemarken de toestellen pas leveren als de Oekraïense piloten hun training in de twee landen hebben afgerond. Dat zal vermoedelijk pas in de zomer van volgend jaar zijn.

Na hun overleg op Vliegbasis Eindhoven geven Rutte en Zelensky samen een persconferentie. Na het bliksembezoek van enkele uren reist de Oekraïense leider weer verder. Uit veiligheidsoverwegingen wordt vooraf nooit bekendgemaakt waar hij heen reist. Zaterdag was hij nog met zijn vrouw Olena in Zweden.

Zelensky dankbaar voor Nederlandse steun

Zaterdagavond nog bedankte Zelensky in een videoboodschap Nederland voor de steun aan zijn land in de oorlog met Rusland. "Over het algemeen is Nederland een van de leiders op het gebied van defensiesamenwerking met Oekraïne, op het gebied van politieke samenwerking", zei Zelensky.

Nederlands levert onder meer humanitaire hulp en wapens en helpt met het opleiden van Oekraïense soldaten. Die steun helpt om "echt levens te redden", zei Zelensky. "Ik bedank het Nederlandse volk daarvoor. Dank jullie allemaal. Mark, bedankt."