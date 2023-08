Geheime documenten over vuurwerkramp Enschede worden openbaar gemaakt

Delen via E-mail

Het ministerie van Justitie gaat geheime documenten over de vuurwerkramp in Enschede vrijgeven, bevestigt het aan de Volkskrant . Daar wordt al langer om gevraagd. Het is nog onduidelijk wanneer dat gebeurt en om hoeveel documenten het gaat.