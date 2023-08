Yesilgöz onduidelijk over samenwerking met PVV: 'Kijken waar Wilders mee komt'

VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz laat de deur open voor een samenwerking met de PVV. Op vragen van de pers reageert de politica dat zij de partij van Geert Wilders niet op voorhand uitsluit. Voorgaande jaren deed de VVD dat wel.

Yesilgöz benadrukte vrijdag dat Wilders vlak na de val van het kabinet sprak van een nieuwe start. Nu is het afwachten of hij zich inderdaad constructief gaat opstellen of zich buitensluit, zegt zij. De VVD-lijsttrekker wil partijleiders vooral beoordelen op hun plannen voor de komende regeerperiode. Het gesprek over uitsluiten vindt ze vooral "Haags gedoe".