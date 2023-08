Didam en Zevenaar hoeven kraanwater niet meer te koken: het was al schoon

Inwoners van het Gelderse Didam en een deel van Zevenaar hoeven hun kraanwater niet meer te koken voordat ze het gebruiken. Het kookadvies gold na het aantreffen van de bacterie enterokokken vorige week en is nu opgeheven.

"Het drinkwaterleidingnetwerk is geen moment verontreinigd geweest met de bacterie", citeert Omroep Gelderland waterbedrijf Vitens. Toch leidde de aankondiging van de verontreiniging tot drukte in supermarkten, waar veel plastic flessen water werden verkocht.

Vitens trof vorige week in een drinkwaterreservoir in Didam de bacterie aan. Deze werd later ook gevonden in een reservoir in Zevenaar-Zuid.