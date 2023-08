Voor het eerst sinds start van pandemie ligt er geen coronapatiënt meer op de ic

Voor het eerst sinds het coronavirus in februari 2020 opdook in Nederland ligt er niemand meer met corona op de intensive care. In de afgelopen dag hebben de laatste twee coronapatiënten de ic verlaten.

Het is onduidelijk of de twee laatste coronapatiënten de ic verlieten, omdat ze zijn opgeknapt of omdat ze zijn overleden. Dat laat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weten.

Het LCPS benadrukt dat de cijfers één keer per dag worden vastgesteld. Het gaat dus om een momentopname. Daardoor kan het dat er op dit moment net weer iemand van een verpleegafdeling naar een intensive care is verplaatst. Het cijfer zegt ook niets over de toekomst.

Zo neemt het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen de laatste weken weer iets toe. Dat komt waarschijnlijk door de opkomst van een nieuwe subvariant van het coronavirus.

Begin deze maand lagen ongeveer veertig coronapatiënten op een verpleegafdeling. Inmiddels is dat aantal gestegen naar ruim zeventig.

Niveau is nog steeds heel laag

Uit rioolmetingen blijkt dat het aantal virusdeeltjes in het water toeneemt. Dit kan erop wijzen dat meer mensen besmet zijn met het coronavirus. Het is onzeker of dat echt zo is, omdat het grootschalige testprogramma is gestopt.

Het aantal virusdeeltjes in het riool stijgt sneller dan het aantal ziekenhuisopnames. Dat zou kunnen betekenen dat de meeste mensen thuis uitzieken en niet of nauwelijks klachten krijgen waarvoor ze naar het ziekenhuis moeten.

Het gaat nog altijd om kleine aantallen, benadrukte het RIVM dinsdag. "De laatste maand zien we een toename, maar het niveau is nog steeds heel erg laag", zei Susan van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten. "Het stijgt nu van heel erg laag naar iets minder heel erg laag."