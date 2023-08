Weer medewerker vrouwengevangenis Ter Peel weg om relatie met gevangene

Een medewerkster van vrouwengevangenis Ter Peel in Evertsoord is vertrokken vanwege een vriendschappelijke relatie met een gedetineerde. Het is de derde keer dit jaar dat een personeelslid van de gevangenis weg moet vanwege een relatie met een gevangene.

De Dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt het ontslag na berichtgeving van De Limburger.

Volgens gevangenisdirecteur Arend de Korte had de vrouwelijke medewerker "meer dan normale aandacht" voor een gedetineerde. Dat is vervolgens met haar besproken.

"Er waren inderdaad vriendschappelijke gevoelens voor deze gedetineerde, wat een professionele relatie in de weg staat. Zij heeft vervolgens ontslag genomen", zegt De Korte over de oud-medewerkster. Volgens hem was er geen sprake van strafbare feiten.

Eerder dit jaar werden twee andere medewerkers van de Limburgse gevangenis ontslagen omdat ze een relatie hadden met een gedetineerde. Dat gebeurde begin augustus en in maart.

Schorsing voor 'smokkelende' medewerker gevangenis Roermond

De Korte bevestigt naar aanleiding van een verhaal in De Limburger ook dat een medewerker van de gevangenis in Roermond is geschorst na signalen dat hij telefoons had binnengesmokkeld. Bureau Integriteit onderzoekt de zaak.