Hoe de Stint ondanks kritische adviezen toch de weg op mocht

De twee bedrijven achter de Stint en twee leidinggevenden worden vervolgd. Ze zouden hebben geweten dat de elektrische bolderkar onveilig was. Maar hoe zit het met de overheid die het goed vond dat de Stints de weg opgingen?

Als bedrijven een nieuw product op de weg willen brengen, moet eerst worden uitgezocht of het veilig is. Daarom kwam in 2011 een aanvraag bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat binnen. De aanvragers hadden speciaal voor kinderdagverblijven een elektrische bolderkar ontwikkeld waarmee ze tot wel tien kinderen konden vervoeren: de Stint.

Dat het een nieuw en uniek product was, maakte de beoordeling lastig. Want wat voor voertuig is de Stint? Uiteindelijk besloot het ministerie dat de kar het best in de categorie 'bijzondere bromfiets' paste. Vervolgens moesten twee instanties bekijken of de Stint voldeed aan de eisen die werden gesteld aan deze bijzondere bromfietsen.

Wat is er aan de hand met de Stint? Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de bedrijven achter de Stint en twee leidinggevenden, omdat ze zouden hebben geweten dat de bolderkar niet voldeed aan de veiligheidseisen. Ze verdenken de leidinggevenden ook van valsheid in geschrifte.

De vervolging is het resultaat van een jarenlang durend onderzoek na het fatale ongeluk in 2018. Daarbij botste een Stint op een spoorwegovergang in Oss tegen een rijdende trein. Het ongeval kostte vier jonge kinderen het leven. Een ander kind en diens begeleider raakten zwaargewond.

Beide instanties keurden Stint op (sommige punten) af

Bij de daaruit volgende adviezen begint het te schuren. Een van die instanties, de RDW, moest kijken naar de techniek achter de Stint. Denk aan de maximale snelheid, de constructie en het remmechanisme. Maar die beoordeling mocht van het ministerie niet te veel geld kosten of te uitgebreid zijn.

Door dat beperkte pakket aan eisen was er niet voldoende zicht op "tekortkomingen in het ontwerp- of fabricageproces", concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in 2019. Ook de RDW-medewerkers zelf hadden dit aangekaart: de beoordeling sloot niet goed aan op de Stint, met name niet bij "het gebruik van het voertuig voor tien kinderen".

Het ministerie kreeg uiteindelijk een advies waarin de Stint werd afgekeurd op de breedte, maar werd goedgekeurd op een aantal punten die eigenlijk ook niet in orde waren. Dat komt door de beperkte regels, waardoor onder meer de controle van de remmen niet goed was.

De tweede instantie, SWOV, moest kijken naar de veiligheid op de weg en kwam ook met een negatieve conclusie. Het instituut vond de elektrische bolderkar niet veilig, mede omdat je er geen rijbewijs voor nodig had. Daardoor kon in principe een zestienjarige zonder ervaring met een bak vol kinderen deelnemen aan het verkeer.

Leerkrachten leggen bloemen op de plek van het fatale ongeval in Oss.

Besluit onder politieke en maatschappelijke druk

Twee negatieve adviezen dus en toch mocht de Stint de weg op. Hoe kan dat? Het OVV zag dat het ministerie de rapporten wel meenam in het besluit. Maar dat leidde niet tot een afkeuring van de Stint. Volgens het ministerie was de elektrische bolderkar veilig genoeg, maar moest de fabrikant wel rekening houden met de punten uit de rapporten.

De OVV komt in het rapport tot een harde conclusie: bij de toelating van de Stint was er niet genoeg zicht op de veiligheid van het voertuig. Toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen had zich vooral laten leiden door "de politieke en maatschappelijk wens om de toelating van nieuwe, innovatieve voertuigen snel en simpel te regelen". Het besluit om de bolderkar wel toe te laten, is genomen door een lagere ambtenaar bij het ministerie, maar de minister is daar wel verantwoordelijk voor.

"Wij zeggen: politiek, ga niet meer op de stoel van de keuringsinstantie zitten", zei toenmalig voorzitter Jeroen Dijsselbloem bij de presentatie van het rapport tegen Trouw. "Ga niet meer druk uitoefenen op de minister en haar diensten om snel een specifiek voertuig - of het nu de Stint is of de Segway - op de weg te krijgen. Want dan gebeuren er ongelukken."

Van Nieuwenhuizen bood na het rapport haar excuses aan voor de rol van haar ministerie. Ze erkende dat de Stint in deze vorm nooit de weg op had gemogen. "Ik vind het zeer pijnlijk en het spijt mij heel erg."

