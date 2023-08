Jongeren krijgen een half jaar langer de tijd om gratis een HPV-prik te halen

Jongeren tussen 19 en 27 jaar kunnen tot 1 juli 2024 gratis een HPV-prik halen. Het vaccin beschermt tegen verschillende soorten kanker die het humaan papillomavirus (HPV) kan veroorzaken. De vaccinatiecampagne zou eind dit jaar aflopen, maar is met een half jaar verlengd.

De belangstelling voor de gratis prik is redelijk, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. "Want op een gegeven moment moet je ervoor betalen." Het stemt Van Ooijen niet tevreden dat nog maar 20 procent van de groep de prik heeft gehaald. Hij roept jongeren op van deze mogelijkheid gebruik te maken.

De bewindsman heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over zijn besluit en het RIVM en de GGD's gevraagd dit uit te werken. Ruim 1,3 miljoen jonge mannen en vrouwen komen in aanmerking voor de gratis vaccinatie.