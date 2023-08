Stint-oprichters vervolgd: wat gebeurde er met de elektrische bolderkar?

De bedrijven en leidinggevenden die de Stint hebben gemaakt, worden vervolgd. Ze zouden hebben geweten van de gebreken van de elektrische bolderkar. Wat gebeurde er ook alweer vijf jaar geleden op die fatale dag met een Stint in Oss?

Op 20 september 2018 kwamen vier kinderen van vier tot elf jaar om het leven bij een ongeluk met een Stint. De bolderkar botste met een trein op een spoorwegovergang in Oss. Bij de aanrijding raakten een begeleider en een ander kind ernstig gewond.

De begeleider probeerde naar eigen zeggen meerdere keren te stoppen, maar niets werkte. De kar reed daardoor onder de gesloten spoorwegbomen door het spoor op. Ooggetuigen bevestigen haar verhaal.

Dat de remmen van de Stint mogelijk niet goed werkten, was ook vóór het ongeluk al bekend bij meerdere instanties. Zo had de Stint een te lange remweg, waardoor het voertuig nooit de weg op had gemogen. Toch is dat wel gebeurd. Ook het ministerie van toenmalig minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen wist hiervan.

Wat is een Stint? De Stint is speciaal ontwikkeld voor het vervoer van kinderen tussen scholen en de buitenschoolse opvang. De elektrische bolderkar kan zo'n 2 kilometer afleggen. In 2018 reden er ongeveer drieduizend Stints rond in Nederland.

Stint voldeed niet aan veiligheidseisen

Na het ongeluk hebben meerdere instanties de Stint onderzocht. "De veiligheid was niet naar behoren en er was te weinig aandacht aan het voertuig besteed", concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2021.

De Inspectie Leefomgeving en Transport kwam al in 2018 tot die conclusie. Volgens de onderzoekers voldeed de Stint aan geen enkele veiligheidsvoorwaarde. Zo werkte de extra rem niet naar behoren, kon de kar door technische problemen plotseling versnellen en was de handrem niet krachtig genoeg om het voertuig te stoppen.

Na het ongeluk bleek dat er meer problemen waren. Er kwamen namelijk meer meldingen over incidenten met de elektrische bolderkar binnen.

Stint moest per direct van de weg

Al met al is én was het duidelijk dat de Stint niet veilig genoeg is om kinderen in te vervoeren. Na het ongeluk mochten de Stints tijdelijk niet de weg op. Van Nieuwenhuizen liet tien dagen na het ongeval weten dat ze allemaal van de weg moesten.

Daarom wilden de betrokken partijen een schadevergoeding. Kinderdagverblijven moesten namelijk op zoek naar een alternatief vervoermiddel. En de bedrijven die de Stints maakten, konden geen producten verkopen. Een van die kinderdagverblijven stapte naar de rechter. Uiteindelijk besloot de hoogste rechter, de Raad van State, dat ze een gedeeltelijke schadevergoeding zouden krijgen.

In 2019 bood Van Nieuwenhuizen haar excuses aan. "Ik bied op deze plek in het openbaar mijn excuses aan voor het tekortschieten van mijn ministerie", zei ze in de Tweede Kamer. "De veiligheid stond niet voorop" en de Stint "had in deze vorm nooit mogen worden toegelaten".

Een jaar later is een nieuwe versie van de Stint wel toegelaten: de zogenoemde BSO-bus. Die voldoet volgens de inspecties wél aan de veiligheidseisen.

1:03 Afspelen knop Minister geëmotioneerd: 'Excuses voor fouten met stint'

Stint wist zelf ook van problemen

Intussen is het Openbaar Ministerie (OM) bezig geweest met een onderzoek naar de bedrijven achter de Stint. Donderdag maakte justitie bekend de twee bedrijven en twee leidinggevenden te gaan vervolgen. Die zouden namelijk hebben geweten van de mankementen aan de elektrische bolderkar.

Het is strafbaar om een product te verkopen als je weet dat het niet veilig is. De producenten hebben daarmee de wet overtreden. Het OM vervolgt geen andere medewerkers, zegt een woordvoerder.

Een van de betrokken leidinggevenden zegt de rechtszaak "met vertrouwen" tegemoet te zien. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak voor de rechter komt.