Stint-oprichter over vervolging: ‘Blij als duidelijk wordt wat er is gebeurd’

Stint-oprichter Edwin Renzen is blij dat vijf jaar na het fatale ongeluk met de Stint meer duidelijk zal worden over wat er die dag precies is voorgevallen. Dat zegt hij in een reactie op het besluit van het Openbaar Ministerie.

Het Openbaar Ministerie (OM) liet donderdag weten dat het de twee bedrijven en twee leidinggevenden gaat vervolgen. Volgens het OM is de Stint een schadelijk product en wisten de verdachten dat, maar zwegen ze erover.

Renzen, een van de betrokken leidinggevenden, laat weten dat hij de rechtsgang met vertrouwen tegemoet ziet. "We hebben altijd aan alle onderzoeken meegewerkt, inclusief het strafrechtelijk onderzoek", reageerde hij. "Het is fijn dat dit nu aan de rechtbank wordt voorgelegd en dat deze onafhankelijke partij naar de informatie gaat kijken."

Renzen en de tweede betrokken leidinggevende worden bijgestaan door advocaten Geert-Jan en Carry Knoops. Het dossier is donderdagochtend in zeven verhuisdozen op hun kantoor bezorgd.

"Met het Openbaar Ministerie is een termijn van drie maanden afgesproken om het dossier te bestuderen", aldus Geert-Jan Knoops. "Die drie maanden hebben we zeker nodig."

Vier doden en twee zwaargewonden bij ongeluk in 2018

Bij het ongeluk op 20 september 20218 kwamen vier kinderen om het leven. Hun begeleider en een ander kind raakten zwaargewond.

De begeleider reed met de elektrische bolderkar richting een spoorwegovergang. Daar kwam op dat moment ook een trein aanrijden.

Ze zegt dat ze op verschillende manieren probeerde het voertuig te stoppen, maar dat dat niet lukte. De Stint reed onder de slagboom door en kwam in botsing met de trein.