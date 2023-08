Politie linkt explosies Rotterdam ook aan 'gewone' ruzies en vreest copycatgedrag

Wie denkt aan de vele explosies in de Randstad, denkt aan zware misdaad. Maar dat is niet altijd terecht, zegt de politie Rotterdam tegen NU.nl. Die ziet een verschuiving optreden: "Lang niet alle explosies zijn te relateren aan zware drugscriminaliteit."

Hoewel verreweg de meeste explosies nog steeds te relateren zijn aan drugsconflicten, gaat het ook steeds vaker om bijvoorbeeld burenruzies, conflicten tussen jeugdgroepen of ruzies in de relationele sfeer.

De politie is daarom bang voor copycatgedrag. "We hebben het idee dat mensen zich er bewuster van zijn dat het gebruik van explosieven ook een tactiek kan zijn", zegt woordvoerder Lillian van Duijvenbode. De politie is daarom niet blij met alle media-aandacht over de explosies. Volgens Van Duijvenbode kan dat mensen mogelijk op ideeën brengen. "We zijn dan ook terughoudend met informatie, omdat we bang zijn dat het probleem in de stad verergert."

Of het nou om zware criminaliteit gaat of om een explosie door een burenruzie, het heeft allebei een grote impact. "Het een is niet minder ernstig dan het ander", legt de politiewoordvoerder uit. "Er schuilt alleen een minder grote wereld achter, wat ons onderzoek makkelijker maakt. Maar we nemen elk incident serieus. "

Golf van geweld in Rotterdam Rotterdam wordt dit jaar geteisterd door een geweldsgolf van explosies en schietpartijen. Dit jaar waren er al zeker 104 explosies, een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Hoewel het aantal schietpartijen afneemt, is er per saldo een "enorme toename" van excessief geweld.

'Geen grote criminele onderwereld'

Dat het overgrote deel van de explosies gelinkt is aan drugscriminaliteit, betekent niet dat het om één groot conflict gaat. "In onze stad is geen sprake van een grote criminele onderwereld", benadrukt Van Duijvenbode. "We zien wel clusters, waarbij twee of drie explosies aan elkaar kunnen worden gelinkt."

De link tussen de explosies en zware drugscriminaliteit wordt op meerdere manieren herkend. "We zien dat onder meer aan buurtonderzoek, camerabeelden, DNA- en sporenonderzoek, verklaringen van slachtoffers of getuigen en als er mensen betrokken zijn die al in ons systeem staan", zegt Van Duijvenbode.

Exacte cijfers wil de politie niet geven, want zij heeft geen compleet beeld. "Cijfers zijn heel lastig te duiden omdat er ook een heel groot deel is dat we niet weten", legt de woordvoerder uit. "Soms wil er bijvoorbeeld geen enkele betrokkene praten, ook het slachtoffer niet. Dat doet ons ook vermoeden dat het om criminaliteit gaat, maar dat weten we niet zeker."

2:23 Afspelen knop Waarom wordt Rotterdam geteisterd door explosies?

Helft van de daders is jonger dan 23 jaar

De helft van de verdachten of daders is jonger dan 23 jaar. "We vragen ons af of deze jongeren beseffen wat de impact van zo'n explosie is. Soms gaat het nét goed. Het is een wonder dat er nauwelijks slachtoffers zijn gevallen."

Het toenemende geweld in Rotterdam veroorzaakt dan ook angst bij inwoners en zorgen bij de politie. "Blijkbaar zijn de normen en waarden zodanig verlaagd dat jongeren amper een drempel voelen om naar explosieven te grijpen", zegt Van Duijvenbode.

"Wij werken met man en macht aan het voorkomen en oplossen van het geweld in de stad. Maar na een aantal maanden heeft dat nog niet geleid tot afname of stilstand." De politie denkt dan ook dat er meer nodig is. "Natuurlijk moeten wij mensen oppakken, maar we moeten ook het gesprek in de maatschappij blijven voeren."

