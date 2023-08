OM gaat bedrijven achter Stint vervolgen: 'Ze wisten dat product schadelijk was'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de bedrijven achter de Stint vervolgen. Dat doet het OM omdat de leidinggevenden zouden hebben geweten van de gebreken van de elektrische bolderkar.

Het OM zegt dat het uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar aanleiding van het ongeluk in Oss. Daarbij kwamen in september 2018 vier jonge kinderen om het leven. Hun begeleider en een ander kind raakten zwaargewond.

Het OM heeft niet kunnen achterhalen wat er precies verkeerd ging bij de elektrische bolderkar. In dat onderzoek werd niemand vervolgd.

Ze zegt dat ze op verschillende manieren probeerde het voertuig te stoppen, maar dat lukte niet. De Stint reed onder de slagboom door en kwam in botsing met de trein.

Het is strafbaar om een product te verkopen waarvan je weet dat het niet veilig is. De bedrijven hebben daarmee de wet overtreden. Het OM vervolgt ook twee leidinggevenden, omdat zij "actief betrokken" zijn bij de verdenking en ook verantwoordelijk zijn. Er worden geen andere medewerkers vervolgd, zegt een woordvoerder van het OM.

De verdachten worden ook vervolgd voor valsheid in geschrifte, omdat ze ten onrechte zeiden dat de Stint voldeed aan de veiligheidseisen. Dat stond eerder ook in de handleiding van de bolderkar, maar dat werd aangepast na het fatale ongeval in Oss.