Nog eens elf meldingen van aanranding rond Amsterdam na oppakken verdachte

Nog eens elf vrouwen en meisjes hebben melding gedaan van aanranding of een poging daartoe in Amsterdam en Amstelveen. Zij meldden zich nadat eind juli een verdachte werd opgepakt voor vijf andere gevallen.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam bevestigt het nieuws na berichtgeving van Het Parool. Het onderzoek loopt nog. Het is daarom ook niet te zeggen of zich nog meer slachtoffers gaan melden.